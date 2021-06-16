Kapıkule'de, TIR'da 116 kilo esrar ele geçirildi
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Kapıkule'de, TIR'da 116 kilo esrar ele geçirildi

Kapıkule'de, TIR'da 116 kilo esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın sağ ve sol yakıt deposunda toplam 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın sağ ve sol yakıt deposunda toplam 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü M.A., gözaltına alındı.

Sürücüsünün Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiği TIR, şüphe üzerine yapılan risk analizinde, uyarı verdi. TIR'ı X-ray taramasına gönderen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli yoğunluk görülen bölgelerde arama yaptı. Aramada, sağ ve sol yakıt depolarının içine yapılan özel bölmelerde, 105 pakette toplam 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü M.A., gözaltına alındı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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