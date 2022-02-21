Kapıkule'de temizlik işçisinin bulduğu poşetten kokain çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda temizlik işçisinin bulduğu poşette 5 kilo 784 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gümrükte tırların x-ray taramasına sevk edildiği alanda temizlik yapan işçi, çöpleri topladığı esnada bir poşet buldu.

İşçinin ihbarı üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede poşetin içerisinde 5 kilo 784 gram kokain olduğunu belirledi.

X-ray taraması sırasında bekleyen bir tırdan atıldığı düşünülen kokainle ilgili yapılan araştırma sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler B.A ve Z.K.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.