Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi
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Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi

Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gümrük sahası yanındaki park alanında sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını Edirne Valiliğince kurulan dev ekrandan izledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gümrük sahası yanındaki park alanında sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını Edirne Valiliğince kurulan dev ekrandan izledi.

Yıllık izinlerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, çıkış sırasını beklerken, UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleriyle rövanş karşılaşmalarına çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleriyle karşılaşan Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını 36 metrekarelik dev ekranda takip etti.

Ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Erhan Bayfidan, AA muhabirine, dev ekranda maç izlemenin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Park alanında her türlü kolaylığın sağlandığını belirten Bayfidan, "Devlet büyüklerimiz gurbetçileri düşünerek etkinlik yapmışlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Önceden Kapıkule'ye direk giriyorduk ve bekliyorduk. Buradaki park sistemiyle en azından sessiz şekilde bekliyoruz. Çocuklar uyuyabiliyor, büyükler de dinlenebiliyor. Burada kurulan ekranda şimdi de maç izleyebiliyoruz. Dileriz ileriki yıllarda daha güzel etkinlikler olur." şeklinde konuştu.

Mustafa Çetin ise sıra beklerken maçları takip ettiklerini dile getirdi.

Edirne Valiliğine teşekkür eden Çetin, "Güzel düşünmüşler. Bizim için de bir değişiklik, burada beklerken maçları izliyoruz. Ben Ankaragücü taraftarıyım ama Avrupa'da tüm takımlarımızı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarı Mahmut Özderya da desteklediği takımın maçını izlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Maçı bu şekilde dev ekranda izlemek çok güzel. Allah razı olsun. İnşallah bu maçı yeneriz." dedi.

Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi
Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi
Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi
Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Kapıkule'de sıra bekleyen gurbetçiler, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını dev ekrandan izledi - Haberler
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