Kapıkule'de rakamlar açıklandı: 1 ayda 102 bin 586 yolcu Kapıkule'de rakamlar açıklandı: 1 ayda 102 bin 586 yolcu Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyor Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor.

Kapıkule'de rakamlar açıklandı: 1 ayda 102 bin 586 yolcu

Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyor

EDİRNE - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 Haziran ayında 102 bin 586 yolcunun giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda girişler korona virüs tedbirleri kapsamında hassas ve titizlikle yürütülüyor.

Üst düzey korona önlemleri devam ediyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.

1 ayda 21 bin 477 araç giriş yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.

Kaynak: İHA