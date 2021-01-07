Kapıkule'de "PCR testi" uygulaması devam ediyor

Yurt dışından gelenler için sınır kapılarında 30 Aralık'ta başlatılan "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla kara, deniz ve hava yoluyla Türkiye'ye gelenler için 72 saat geçerliliği olan negatif PCR testi isteniyor.

Bu kapsamda dünyanın en büyük kara sınır kapılarından Kapıkule'de de uygulama devam ediyor.

Türkiye'ye giriş yapan yolculardan negatif test sonucunu ibraz etmesi isteniyor.

Testi olmayanlar Türkiye'de göstereceği ya da Sağlık Müdürlüğünce gösterilecek adreslerde karantinaya alınıyor.

Bu uygulamada dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

"Bulgaristan'da test pahalı"

Bulgaristan'dan gelen Silviya Yurdonava, AA muhabirine, test yaptırıp Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ülkesinde PCR testinin pahalı olduğunu anlatan Yurdonava, "Bulgaristan'da çok pahalı 100 leva, burada 250 lira. Ama mecburen ilk testimizi Bulgaristan'da yaptırmamız lazım, çünkü Türkiye'ye giremeyiz." dedi.

Fransa'dan gelen Sevtap Kökver ise PCR test zorunluluğunu yerine getirdiğini belirterek, "Testi yaptırmadan gelenler 7 gün karantinaya giriyor. İzmir'e gidiyorum, giriş çıkış yaptırdığım için testi İzmir'de yaptırdım. Testi yaptırdıktan 5-6 saat sonra alıyorsunuz ve 72 saat geçerli oluyor. Test yaptırılmasını güvenli buluyorum. Sağlığımız açısından en doğrusu bu, ben memnunum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci