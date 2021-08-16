Kapıkule'de otomobile gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi
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Kapıkule'de otomobile gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule'de otomobile gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren otomobilde 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren otomobilde 7 kilo 614 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giren D.E.Y'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin bazı bölümlerine gizlenmiş 7 kilo 614 gram esrar bulundu.

Sürücü D.E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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