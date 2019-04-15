Kapıkule'de Kaçakçılık Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen operasyonda bin 790 elektronik sigara ile 4 bin güneş gözlüğü yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen bir araç takibe alındı.

Şüpheli araç, Kapıkule Gümrük Sahası'nda pasaport ve gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra x-ray taramasına sevk edildi.

Araç şoförünün bu sırada bazı eşyaları indirerek taramadan gizlemeye çalıştığı görüldü. Bunun üzerine araçta yapılan detaylı aramada çok sayıda elektronik sigara ve güneş gözlüğü tespit edildi.

Yapılan sayım sonucu, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 790 elektronik sigara ve parçalarıyla 4 bin güneş gözlüğüne el konuldu.

Olayla ilgili adli soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: AA