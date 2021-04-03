Kapıkule Sınır Kapısı'nda çok sayıda kaçak eşya ile uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, elektronik eşya, otomobil yedek parçası ve tütün mamulleri gibi kaçak eşyaların yanı sıra tarihi eser ile uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, elektronik eşya, otomobil yedek parçası ve tütün mamulleri gibi kaçak eşyaların yanı sıra tarihi eser ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası sınır kapısına gelen bazı tırlarda arama yaptı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 5 kilogram esrar, bin 200 bilgisayar işlemcisi, ekran kartı, akıllı saat, 3 bin 315 kulaklık, 586 şarj cihazı, 56 cep telefonu, bini aşkın otomobil yedek parçası, bin 400 nargile marpucu, 750 elektronik sigara ve aksamı ile 451 puro ele geçirildi.

Ayrıca 15 kilogram doğal kehribar taşı, 500 hayvan kürkü ile 531 tarihi sikkeye de el konuldu.

Kaçak eşyalara ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ederken, uyuşturucu taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci