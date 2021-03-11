Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
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Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi

11.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:00
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'na yurt dışından gelen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen tırın boş olarak beyan edilen dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Dedektör ve narkotik köpekleriyle kontrol edilen tırdaki gizli bölmede 82 pakette 63 kilogram esrar, 90 pakette 736 bin uyuşturucu hap, 325 cep telefonu ve aksesuarları, 3 bin elektronik sigara, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin sigara filtresi, 937 bin sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.

Diğer kontrollerde de yüksek fiyatlardan alıcı bulan el yapımı 1064 parça porselen, 365 cep telefonu, çok sayıda oto yedek parçası ve kürk ele geçirildi.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de son bir haftada 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve kaçak ticari eşya ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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