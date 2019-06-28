Kapıkule'de gurbetçinin kuyruk çilesi 'sıra matik' ile çözülecek

Kaynak: DHA

AVRUPA'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerinde uzun kuyruklar oluşturduğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk, geliştirilen 'sıra matik' ile son bulacak. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüş yolunda sınırı daha rahat geçebilmeleri için geliştirdikleri 'sıra matik' sistemiyle numara alarak sınır kapılarından rahatça geçiş yapacaklarını belirterek, "Gurbetçiler yolda çile şeklinde geçen zamanı sıra alarak tesislerde dinlenerek, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rahatlıkla geçiş yapacaklar" dedi.Edirne Valisi Ekrem Canalp, Vali Konağı'nda kentteki gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin kuyruk çilesini bitirecek 'sıra matik' sistemini geliştirdiklerini söyledi. Kapıkule'de özellikle yaşadıkları ülkelere dönerken uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçilerin 'sıra matik' ile sınırı rahatça geçeceklerini anlatan Canalp, "Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor. Bu bir vaka. Bu şekildeki sıkıntıları da bertaraf edebilmek noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu, bu alan. Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanıyor olabilecekler" dedi.'PLAKA SIRA NUMARASI ALACAKLAR'Gurbetçilerin araç plaka numarasına göre sıra numarası alarak tesislerde kendilerine gelecek sırayı dinlenerek bekleyeceklerin altını çizen Vali Canalp, "Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Sıra numarasından, panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde geldiğini buradaki panolardan görebilecekler. Dolayısıyla da kendi sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip işlemlerini yaptırarak yoluna devam edecekler. Yolda çile şeklinde geçen zamanı dinlenerek geçirecekler. Tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar" dedi. Sistemin gurbetçilerin dönüş zamanı olan Ağustos ayında faaliyete geçeceği belirtildi.- Edirne