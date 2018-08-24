Kapıkule'de Gurbetçilerin 9 Kilometrelik Kuyruk Çilesi

Yaz tatillerinin ardından dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün oluşturduğu çift sıra kuyruk, bugün 9 kilometreyi buldu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kapıkule'den 5 bin araçla 25 bin kişinin çıkışı yapılırken, geçen yıl yol ortasına bıraktıkları çöplerle eleştirilen gurbetçilerin bu sene çöp bırakmadığı görüldü.

PAZARKULE'DE DE UZUN KUYRUKLAR VAR

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının, yaz tatillerinin ardından dönüş yoluna geçmesi sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Gurbetçilerin dönüş için kara yolunu tercih etmesiyle Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapısıyla Yunanistan'a açılan Pazarkule'de dün oluşan uzun kuyruklar, bugün artarak devam etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan kuyruklar, bugün çift sıra olarak 9 kilometreye ulaştı. Pazarkule sınırında ise araç kuyruğu, 4 kilometreyi geçti.