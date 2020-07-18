Kapıkule'de gurbetçilere "tatlı karşılama"
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Kapıkule'de gurbetçilere "tatlı karşılama"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetlerinden badem ezmesi ikram edildi.

Kapıkule'de gurbetçilere
18.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:33

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetlerinden badem ezmesi ikram edildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile derneğin yönetim kurulu üyesi şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere kolonya tuttu ve badem ezmesi ikram ederek, "hayırlı yolculuklar" diledi.

Dinar, gazetecilere, gurbetçilerin baba ocağına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Esnaf olarak gurbetçileri her yıl yöresel ürünlerle karşıladıklarını belirten Dinar, "Bu yıl da tatlı, Türk usulü kolonya ve su ikramında bulunduk, 'hoş geldin' demek istedik. Gurbetçilerimiz kendi evlerine geliyorlar, sılaya kavuşuyorlar. Mutluluklarına ortak oluyoruz burada, onlar kadar heyecanlıyız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de uyguladıklarını anlatan Dinar, "Maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Önce kolonya tutuyoruz gurbetçilerimize. Kapalı su ve tek tek paketlenmiş tatlılarımızı dezenfekte ettikten sonra misafirlerimize sunuyoruz." diye konuştu.

"Gurbetçileri tatlı şekilde karşıladık"

Şekerlemeci Meriç de salgının tüm dünyayı etkilediğini anımsatarak, "Salgından korunma tedbirlerine uyuyoruz öncelikle. Gurbetçilerimizle burada hijyen, mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz. Muhabbete hiçbir şey engel değildir. Baba ocağına gelen gurbetçilerimizi tatlı şekilde karşıladık. Gönüller güzel olsun, hayat güzel olsun diye bu karşılamayı her yıl yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Servet Elmas, kendilerini karşılayan esnafı görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşananlar karşısında duygulandığını belirten Elmas, "O kadar yol geldik yorgunuz ama bu karşılama yorgunluğumuzu aldı. Böyle bir karşılamayı Avrupa'da bulamazsınız. Çok memnun olduk." dedi.

Macaristan'dan gelen Fadıl Başar da Türk milletinin her zaman misafirperver olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye geldiği için sevinç ve gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

Başar, gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Almanya'dan gelen Karaca ailesi gözyaşlarını tutamadı

Sınır kapısından aracıyla giriş yapan Mustafa ve Ayşe Karaca, Türkiye'ye kavuştuğu için gözyaşlarını tutamadı.

Çorum'a yakınlarını görmeye gideceğini aktaran Mustafa Karaca, "Buraya girince insan duygulanıyor. Anlatamam, çok özledik. Hanımla emekli olduk, 6 ay buradayız artık." dedi.

Ayşe Karaca da vatanına kavuştuğu için gözyaşlarını tutamadığını belirterek, esnafa ikramları için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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