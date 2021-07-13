Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor
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Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor

Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ana vatana girişlerinde güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ana vatana girişlerinde güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor.

Edirne Valiliğince sınır kapısında oluşturulan dinlenme çadırlarında, gurbetçilere Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve su ikram ediliyor.

Araçlarıyla uzun yol kat ederek ana vatana ulaşan gurbetçiler, ikram çadırında soluklanıp, memleketlerinin yolunu tutuyor.

Vali Ekrem Canalp, AA muhabirine, gurbetçilerin uzun bir yolculuğun ardından belli bir yorgunlukla Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Sınır kapısındaki gişelerin en üst düzeyde ve hızlı alım yapacak şekilde çalıştığını belirten Canalp, "2 gün önce gelen haftalık rakamlara baktığımızda günlük 7 bindi. Geçmiş yıllarda günlük 7 bin kişi geldiği zaman takribi 6 saatlik bekleme süreleri vardı. Biz bunu 45 dakikaya düşürdük. Hedefimiz hızlı, seri şekilde mekanizmaları geliştirmek. Bununla ilgili çalışıyoruz. Gurbetçilerimizi Türkiye'ye girişlerde mümkün mertebe bekletmemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Canalp, gurbetçilerin dönüşlerinde sıra olsa dahi, sınır kapısı önünde 3 yıl önce oluşturulan 1500 araçlık otoparkta kendilerine sunulan güzel imkanlarla bekleyebileceğini dile getirdi.

Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilere Sağlık Bakanlığınca aşı imkanı da sunulduğuna işaret eden Canalp, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimiz arzu ettikleri şekilde aşı uygulama alanında hiç sıra beklemeden aşılarını olabiliyor. Aynı zamanda gurbetçilerimiz için Edirne Valiliği ikram çadırları kurduk. Gurbetçilerimize soğuk su, sıcak çay ve kahve, arzu ederlerse soğuk Osmanlı şerbeti ikram ediyoruz. Türkiye'ye girişlerinde yapmak istediğimiz gönülden bir 'hoş geldiniz' diyebilmek, onları gönülden, hoş bir seda ve iyi bir kucaklamayla karşılayabilmektir."

Canalp, gurbetçilerin, karşılarında Türk bayrağını gördüklerinde gönül dünyalarının coşkuyla kaplandığını anlatarak, "Bütün çabamız ve gayretimiz gurbetçilerimiz için." ifadesini kullandı.

"Güler yüzlü, sıcak kanlı karşılama bizi mutlu etti"

Belçika'dan gelen Esma Kara da 3 yıldır Türkiye'den, sevdiklerinden ayrı kaldığını belirtti.

Yakınlarını çok özlediğini dile getiren Kara, "Yorucu bir yolculuktu ama Türkiye'ye gelip de bayrağımızı görünce her şeyi unuttuk. O kadar yol gittikten sonra Kapıkule'den girişte güler yüzlü, sıcakkanlı karşılama bizi mutlu etti. İkram çadırından kahve aldık, görevlilerle sohbet ettik. Dinlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Vatanımızda bizi çok güzel karşıladılar"

Almanya'dan gelen Mehmet Baş ise Kapıkule'de işlemlerinin kısa sürede yapıldığını ve çok güzel karşılandıklarını anlattı.

Valiliğin ikram çadırında dinlendiklerini aktaran Baş, "Edirne Valiliğine teşekkür ediyoruz, bize güzel ikramlarda bulundular. Çok memnun kaldık. Vatanımızda bizi çok güzel karşıladılar. Arabadan bile inmeden tüm işlemlerimiz yapıldı. Vatan hasretimizi gidermek için şimdi de memleketimize gideceğiz." şeklinde konuştu.

Avusturya'dan gelen Yusuf Kara, ikram çadırında güler yüzle karşılandıklarını ve çok memnun kaldıklarını söyledi.

Osmanlı şerbeti ve soğuk su ikram edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kara, "Vatanımıza geldiğimizi hissediyoruz. Devlet babaya teşekkür ederiz." dedi.

Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor
Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor
Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor
Kapıkule'de gurbetçiler güler yüz ve ikramlarla karşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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