Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor.

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor..

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler yıllık izinlerini geçirmek üzere yurda giriş yapıyor. Edirne'deki Kapıkule

sınır kapısı son günlerde hareketli..

Bulgaristan sınırını geçerek Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler

salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra memleketlerine gelmenin sevincini yaşıyor.

Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl daha fazla ziyaretçinin yurda giriş

yaptığını kaydeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanı Abdullah Eren, 'vatandaşlarımızın yanında

olmaya gayret gösteriyoruz "dedi..

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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