Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor.
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de yoğunluk yaşanıyor..
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler yıllık izinlerini geçirmek üzere yurda giriş yapıyor. Edirne'deki Kapıkule
sınır kapısı son günlerde hareketli..
Bulgaristan sınırını geçerek Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler
salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra memleketlerine gelmenin sevincini yaşıyor.
Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl daha fazla ziyaretçinin yurda giriş
yaptığını kaydeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanı Abdullah Eren, 'vatandaşlarımızın yanında
olmaya gayret gösteriyoruz "dedi..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı