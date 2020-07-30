Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğuAVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor.

30.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:56

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin bayramını kutladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek için anavatana gelişlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler arttı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre koronavirüs tedbirlerinin normalleşme sürecine girmesinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçinin ülkeye giriş yaptı. Kapıkule'de, Edirne Valiliği tarafından araç dezenfektesi ve sağlık taramasından geçirilen gurbetçiler,ülkeye giriş yapıp tatillerini geçirecekleri memleketlerine gidiyor.

'İLK ZİYARET AYASOFYA'

Kurban Bayramını memleketi Yozgat'ta geçirmek için Almanya'dan gelen Turan Tuz, önce İstanbul'a giderek ibadete açılan Ayasofya'da namaz kılacağını söyledi. Tuz, "Yolculuğumuz çok iyi geçti. Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kesip akraba ziyareti için geldik. İlk önce İstanbul'a gidip Ayasofya'da şükür namazı kılacağız. Ardından memleketim Yozgat'a gideceğim, memleketi çok özledim" dedi. Almanya'dan gelen Mustafa Dinç, "Yaz tatili iznimizi Kurban Bayramı'na denk getirdik. Önce memleketimiz Ankara'da kurbanımız kesip akraba ziyareti ardından Antalya'da tatilimiz yapacağız" diye konuştu.

Edirne Valisi Edirne Valisi Ekrem Canalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, anavatana gelen gurbetçilerin bayramını kutlayıp, şeker ve badem ezmesi ikram etti.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kaynak: DHA

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