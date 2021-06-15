Kapıkule'de ele geçirilen asetik anhidrit maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Kapıkule'de ele geçirilen asetik anhidrit maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kapıkule'de ele geçirilen asetik anhidrit maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Kapıkule'de, tırda ele geçirilen asetik anhidrit maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Kapıkule'de, tırda ele geçirilen asetik anhidrit maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Kapıkule'de görevli muhafaza memurlarınca gözaltına alınan tır sürücüleri D.K ve D.M'nin gümrükteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.K ve D.M. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince geçen hafta Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda özel bir düzenekle plaka değiştirebildiği saptanan tırda, 16 ton 150 kilogram uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan asetik anhidrit ele geçirilmiş, olayla ilgili tır sürücüleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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Kapıkule'de ele geçirilen asetik anhidrit maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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