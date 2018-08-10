Kapıkule'de Dönüş Yoğunluğu Sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının, izinlerinin bitmesi sonrası yaşadıkları ülkelere yolculukları sürüyor.

Pek çoğunun aynı anda dönüşe geçmesi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Yoğunluğu önlemek için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri çeşitli önlemler alıyor.

Bazı vatandaşlar araçlarının içinde sıranın kendilerine gelmesini beklerken bazı sürücüler ise araçlarından çıkarak yol kenarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

"Gurbetin yoluna düştük mü hüzün başlıyor"

Şanlıurfa'dan Almanya'ya giden Mustafa Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Sınır kapısındaki kuyruktan yakınan Kormaz, "Hem girerken hemde çıkarken aynı kuyruk buna bir çözüm bulmaları lazım. Tatilde akrabaları, dostları gördük. Denize gidemedik ama bizim orada Fırat Nehri var, oraya giderek serinledik. Şimdi dönüş yolundayız. Hemen hemen her yıl gidip geliyoruz. Gelirken müzikle, sevinçle geliyoruz ama dönerken gurbetin yoluna düştük mü hüzün başlıyor. Sevdiklerini, akrabalarını herkesi bırakıp gidiyorsun. Sonuçta gurbete gidiyorsun. 26 yıldır gurbetteyim inşallah Türkiye'ye dönmek istiyorum." diye konuştu.

Ankara'dan Almanya'ya giden Nazlı Yüksel de tatilde akrabalarını ve yakınlarını ziyaret ettiğini belirterek, "İki yılda bir geliyoruz ülkemize. Geride kalan herkesin mutlu ve huzurlu olmasını isterim. İnşallah seneye tekrar geleceğiz." dedi.

"37 bin 365 araç, 307 bin 214 vatandaş çıkış yaptı"

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dönüş yolculuğunun başladığı 16 Temmuz'dan bugüne kadar Kapıkule'den 36 bin 365 araçla 307 bin 214 kişi çıkış yaptı.

Bu sayı aynı döneme göre geçen yılla kıyaslandığında hem araç hem de yolcu sayısı bakımından artış gösterdi.