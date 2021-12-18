Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu

EDİRNE (DHA) - YILBAŞI öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla Edirne'ye gelen binlerce Bulgar Turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de giriş peronlarının sayısı 10'a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Döviz kurlarındaki artışla birlikte komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için kente gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar Turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de giriş peronlarının sayısı 10'a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Kapıkule'den giriş yapan Bulgar turistler, alışveriş merkezleri başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılıyor. Bulgarlar, döviz kurlarının artması nedeniyle yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere geldiklerini dile getirdi.