KAPIKULE'DE, BULGAR TURİST YOĞUNLUĞU

EDİRNE (DHA) - BULGARİSTAN'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de ek peronlar devreye sokulup, personel sayısı artırıldı.

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yapmak için düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar Turist, özellikle Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de giriş peronlarının sayısı 10'a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Bulgar turist akını nedeniyle Edirne'de yılbaşına kadar da otellerde boş oda kalmadı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi. Balta, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bulgar turistler, alış veriş merkezleri başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılıyor. Gelen turistler, döviz kurlarının artması nedeniyle yılbaşı alış verişlerini yapmak üzere geldiklerini dile getirdi.