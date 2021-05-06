Kapıkule'de bir tırda kaçak içki ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine bir tırda yapılan aramada 36 şişe kaçak içki, reçetesiz ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.