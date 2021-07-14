KAPIKULE'DE BİR TIR'IN LASTİĞİNDE, 46 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI
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KAPIKULE'DE BİR TIR'IN LASTİĞİNDE, 46 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAPIKULE Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan bir TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada, yedek lastiğinde 46 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ile 1690 adet hormon ilacı, ve toplam 28 milyon değerinde çeşitli kaçak eşya ele geçirdi.

KAPIKULE Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan bir TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada, yedek lastiğinde 46 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ile 1690 adet hormon ilacı, ve toplam 28 milyon değerinde çeşitli kaçak eşya ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Trakya Dış Ticaret Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri bir TIR'da ve yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda 46 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ile 1690 şişe hormon ilacı ele geçirdi. Ekipler diğer yaptığı aramalarda ise çok sayıda, gözlük, kaçak içki, oto parça, elektronik ve diğer kaçak eşya ele geçirdi. Ele geçirilenlerin uyuşturucu, hormon ilacı ve yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin 28 milyon TL olduğunu açıklandı.

46 KİLO UYUŞTURUCU TIR'IN LASTİĞİNE GİZLENMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri ülkeye boş şekilde beyan ederek ülkeye girmek isteyen bir TIR'ı sürücünün şüpheli hareket etmesiyle aramaya yaptı. Detaylı arama için x-ray taramasına sevk edilen TIR'da Narkotik Detektör Lili'de katıldı. Dedektör köpek Lili'nin TIR'ın yedek lastiğine tepki vermesi üzerine lastik kesilerek yapılan aramada, 9 şeffaf poşet içinde 46 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

VALİZDEN 1690 HORMON İLACI ÇIKTI

Ekipler ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun valizinde kıyafetlerinin arasında, kullanımı izne tabii olan kaçak 1690 adet hormon ilacı ele geçirildi. Kaçak hormon ilaçlarına el konulurken, şüpheli yolcu ise gözaltına alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

KAPIKULE'DE BİR TIR'IN LASTİĞİNDE, 46 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI
KAPIKULE'DE BİR TIR'IN LASTİĞİNDE, 46 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI
KAPIKULE'DE BİR TIR'IN LASTİĞİNDE, 46 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI
KAPIKULE'DE BİR TIR'IN LASTİĞİNDE, 46 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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