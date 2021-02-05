Kapıkule'de bir otobüste 23 cins yavru köpek yakalandı
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Kapıkule'de bir otobüste 23 cins yavru köpek yakalandı

05.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:22
Kapıkule'de bir otobüste 23 cins yavru köpek yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yolla getirilmek istenen 23 terrier cinsi yavru köpek yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yolla getirilmek istenen 23 terrier cinsi yavru köpek yakalandı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bükreş-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü risk analizleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin şüphesi üzerine arandı.

Aramada köpek taşıma çantalarına sıkıştırılarak istif halinde konulmuş 23 cins köpek bulundu.

Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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