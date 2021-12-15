Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir ayda yapılan operasyonlarda aralarında uyuşturucunun yanı sıra trüf mantarı, uydu takipli tasma, oto yedek parçası gibi çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Edine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak ve yurt dışına çıkış yapmak isteyen şüpheli araçlar x-ray taramasından geçirildi.

Şüpheli olan araçlar arandı.

Operasyonlarda, bir tırda yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 13 kilogram eroin, bir başka tırda ise 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Diğer operasyonlar

Yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu dışında Türkiye'ye kaçak yolla getirilmek istenen çok sayıda ticari üründe ele geçirildi.

Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda, 20 uydu takip özellikli tasma, 8 endoskopik kamera, 7 bin 750 oto yedek parçası, 5 bin 750 makine iğnesi, 8 bin 500 elektronik sigara ve aksamı, milyonlarca sigara kağıdı ve filtresi, 480 akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kilogram trüf mantarı bulundu.

Kaçakçılık operasyonlarına karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe ikisi tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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