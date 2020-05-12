Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi
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Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi

KAPIKULE Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, piyasa değeri 8 milyon 800 bin lira olan 573 bin 750 tıbbi korucuyu maske ele geçirildi.

Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi
12.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:00

KAPIKULE Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, piyasa değeri 8 milyon 800 bin lira olan 573 bin 750 tıbbi korucuyu maske ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, şilte rulo ile ev eşyası taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrak Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ekiplerince, riskli olarak değerlendirildi. Konunun iletildiği Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasındaki TIR'ı halat branda kontrolü yaparak, X-Ray cihazına yönlendirdi.  Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine de hangara götürülerek, detaylı aramaya al,dı. Aramada, şilte rulo cinsi eşya yerine 255 adet koli içerisinde 573 bin 750 tıbbi koruyucu maske bulundu.Kaçak olarak yurt dışına götürülmek istenen maskelerin gümrükleşmiş değerinin 8 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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