Kapıkule'de 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
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Kapıkule'de 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Kapıkule'de 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü N.S'nin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.S, Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli N.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen N.S'nin kullandığı tırda arama yapılmış, tırın akaryakıt deposuna yapılan gizli bölmede 526 bin ecstacy uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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