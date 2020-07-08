Kapıkule'de 32 binden fazla kaçak ticari eşya ele geçirildi TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 32 bin 357 kaçak ticari eşya ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 32 bin 357 kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bilgi sistemleri üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na yurt dışından gelecek araçlar mercek altına alındı. Risk analizi çalışması sonucu koli bandı yükü ile geleceği beyan edilen Türk plakalı bir TIR riskli bulundu ve kaçakçılık ihtimaline karşı gümrük sahasındaki ekipler uyarıldı. TIR önce x-ray taramasına sevk edildi; sonra da arama hangarına alınarak arandı. Aramada, TIR'ın dorsesinin yalnızca üst tarafında bulunan kolilerin ekipleri yanıltmak için koli bandı ile doldurulduğu, ancak diğer kolilerin ise beyan edilmeyerek gümrük vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen binlerce cüzdan ile dolu olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 31 bin 100 adet cüzdana el konuldu.

720 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

İkinci operasyonda ise polise gelen ihbar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İhbara konu araç için Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'na kayıt girildi. Şüpheli TIR'ının gümrük kapısına gelmesinin hemen ardından sistemin uyarı vermesi sonucu kolluk birimleri harekete geçti. TIR, x-ray taramasına alındı ve araçta bulunan valizlerde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Yapılan aramada, 720 cep telefonu ele geçirildi. Benzer diğer operasyonlarda ise, 419 cep telefonu, 25 şişe alkollü içki, 93 sustalı çakı ve bıçak ile 380 elektronik sigara seti ele geçirildi.

Kaynak: DHA