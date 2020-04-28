Kapıkule'de 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye girmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizine tabi tutuldu. Yapılan e-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanan araç, arama hangarına alındı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracın dorse halatlarının kesildiğini ve kesilen uçların eritilerek tekrar tutturulduğunu saptadı. Dorse kapaklarının açılmasıyla araçta yasal yükün üzerine yerleştirilmiş çok sayıda karton kolinin bulunduğu tespit edildi. Araçta bulunan 327 koli içerisindeki 3 milyon 270 bin makarona el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA