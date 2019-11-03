Kapıkule'de 194 kilo eroin ele geçirildi

03.11.2019 14:01

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonlarda 194 kilogram eroin ele geçirildi.



Kapıkule gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi yapıldı. Analiz sonucu şüpheli görülen bir tır x-ray taramasına sevk edildi. Tırın sürücüsü, aracında bulunan kolileri gümrük sahasına bırakarak kaçmak isterken Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı. Sürücünün gümrük sahasına bıraktığı kolilerin içerisinde bulunan maddeye narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine söz konusu maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizde eroin olduğu anlaşıldı. Operasyonda 173 kilogram 600 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Kapıkule'de ayrıca bir otomobilin bagajında 6 kilogram, bir tırın yangın tüpleri içerisinde de 14 kilogram 500 gram olmak üzere toplam 20 kilo 500 gram eroin daha ele geçirildi. Üç olayda ele geçirilen 194 kilogram eroinin yaklaşık piyasa değerinin 38 milyon 800 bin lira olduğu belirtildi.



Esendere ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolünden kaçmak isteyen kaçakçılar uyuşturucuyu bedenlerine sararak Türkiye'ye sokmak istedi. Ancak durumundan şüphelenilen şahısların üzerinde yapılan aramada vücutlarının çeşitli yerlerine sarılı vaziyette yaklaşık 1 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA