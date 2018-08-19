Kapıkule'de 18 Kilometrelik Tır Kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.



Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Sınır kapısında 18 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı.

Yaklaşık 700 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Romanya'ya yük götüren tır şoförü Taner Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlattı.

Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyleyen Işık, "Bekleyecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer olsa sorun değil de bittik burada. Dünden beri sıradayım." dedi.

Işık, yetkililerden tır kuyrukları konusunda yardım isteyerek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini dile getirdi.

Tır şoförü Orhan Yılmaz ise yaklaşık 20 saattir kuyrukta beklediğini hala sıranın kendisine gelmediğini aktardı.

Aşırı sıcağın tüm şoförleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, yol boyunca ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çok zor durumda olduklarını ifade etti.