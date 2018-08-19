Kapıkule'de 18 Kilometre Tır Kuyruğu

EDİRNE'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 1400 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, yollarda bekleyen sürücüler kuyruklara tepki gösterdi.

İhracat ürünlerini TIR'larla Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler TIR parkı dışında yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da TIR sürücüleri 9 kilometre kuyruğa neden oldu. Gaziantep'ten yüklediği halı yükünü Kosova'ya götürmek için yola çıkan TIR sürücüsü Nadir Uğur, dün öğle saatlerinde sıraya girdiğini ve hala kuyrukta beklediğini söyledi. Geceleri uykusuz bir şekilde kuyrukta sırayı beklediklerini anlatan Uğur, "Dünden bu yana sırada bekliyoruz, yemek ve diğer ihtiyaçlarımız için bir alan yok. TIR parkı küçük tüm araçları almıyor, gümrükte gurbetçilerin de yoğunluğu var. Dolayısıyla böyle kilometrelerce kuyruk oluyor. TIR sürücüsü Ahmet Polat da gümrük içerisinde araçların mazot nedeniyle yoğunluğa sebep olduğunu belirterek, "Çok araç geliyor, gümrükte TIR'lar mazot almak için bekliyor, işlemlerde yavaş herhalde, böyle kuyruk oluyor. Hiçbir ihtiyacımızı son 5 kilometreye kadar göremiyoruz, çünkü yollarda tesis bile yok. Burada 16-17 saattir bekleyen sürücüler var" diye konuştu.

İstanbul'dan Romanya'ya yük taşıyan sürücülerden Taner Işık, "Bizim evden sınır kapısı ve kuyruk stresimiz başlıyor. Bulgar da Türk tarafı çalışmıyor deniyor ama biz bunları istemiyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, döviz kurları artmasına rağmen ihracatımız durmadı. Olmuyorsa ikinci TIR parkı yapılsın. Elektronik sistem mutlaka hata verdiği durumlarda olur. Bunlar normal ama kısa sürede çözümlenmesi lazım. Bayram seyran gece gündüz demeden yollardayız" dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte sadece Kapıkule'de 1400 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, TIR sürücülerinin bekleyişleri sürüyor. - Edirne