Kapıkule'de 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilogram kokain ele geçirildi Kapıkule'de 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilogram kokain ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında şüpheli bir tırda yapılan aramada toplam 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule'de 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilogram kokain ele geçirildi

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında şüpheli bir tırda yapılan aramada toplam 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza memurlarınca Türkiye'ye giriş yapan araçlara yönelik yapılan kontrollerde, bir tırın çekicisinde bulunan yatak bölümünün zemininde birkaç tane hap bulunduğu görüldü. Söz konusu hapların uyuşturucu olacağı değerlendirilerek, araç ayrıntılı incelenmek üzere arama hangarına alındı. Dedektör köpekler aracılığıyla yapılan aramada, köpeklerin içerisinde sürücünün özel eşyalarının olduğu izlenimi verilen çantaya ve valize tepki vermesi üzerine çantalar açılarak arandı. Açılan valizin içerisinde 135 bin adet uyuşturucu hap yakalandı.

Öte yandan çantada bulunan iki torbanın içerisinde beyaz renkli bir tozun olduğunun saptaması üzerine, bu tozdan alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde, maddenin 'kokain' olduğu tespit edildi. Torbaların içerisinde bulunan kokainin ağırlığının ise 2 kilogram 160 gram olduğu saptandı.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin Türk lirası olan, 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili yürütülen soruşturma Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları doğrultusunda devam ediyor.

Kaynak: İHA