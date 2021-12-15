Kapıkule'de 13 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 2 haftada yapılan denetim ve operasyonlarda ele geçirilen 40 kilo uyuşturucu ile kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu bildirildi.

İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, biri giriş diğeri çıkış yapan 2 TIR'dan şüphelenip, x-ray taramasına yönlendirdi. Tarama sonrası araçlarda narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. TIR'ların birinde yangın tüplerinin içerisinde 13 kilo eroin, diğerinin ise dorse tabanındaki gizli bölmede paketler halinde 27 kilo esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 TIR şoförü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ekipler, diğer operasyonlarda ise Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen çok sayıda ticari eşya ele geçirildi. Eşyalar arasında 20 uydu takip özellikli tasma, 8 endoskopik kamera, 7 bin 750 oto yedek parçası, 5 bin 750 makine iğnesi, 8 bin 500 adet elektronik sigara ve aksamının yanı sıra; yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makaron, sigara kağıdı ve filtresi, 480 akıllı saat, 576 gözlük ve 108 kilo trüf mantarı da bulunuyor. Bu arada ele geçirilen 40 kilo uyuşturucu ile kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu bildirildi.