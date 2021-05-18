Kapıkule'de 116 litre kaçak içki ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 116 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 116 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasında şüphelilerin tırlarında arama gerçekleştirdi.
İki tırda yapılan aramada 116 litre kaçak içki bulundu, içkilere el konuldu.
Şüpheliler L.I, M.E ve S.E ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar