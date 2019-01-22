Kapıkule'de 104 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 104 kilo 178 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon Bulgaristan uyruklu sürücü yönetimindeki tırın Türkiye'den çıkış yapmak için Kapıkule gümrük sahasına geldiği sırada İhbar Takip Programı'nın uyarı vermesi üzerine gerçekleştirildi.

Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'ne yönlendirilen tır, x-ray taramasından geçirildi. Tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekleri eşliğinde detaylı arama yapıldı. Aracın dorse tabanının ön kısmında, üzeri karbon kağıdı ve naylon streç filmlerle sarılmış, talaş ve naftalinle kaplanmış 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule gümrük sahasına gelen Irak pasaportuna sahip sürücünün kullandığı araç, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nakrotik Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerince şüpheli olarak değerlendirildi ve x-ray cihazına yönlendirildi. İnceleme sonucu araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Aracın havalandırma ızgarası boşluğunun her iki yanında kaportaya sabitlenmiş, sac kapakların arka kısmındaki doğal boşluğa gizlenmiş vaziyette paketler bulundu. Yapılan sayım ve tespit neticesinde toplam ağırlığı 36 kilo 812 gram olan eroine el konuldu.

Sürücünün şüphe çekmemek amacıyla eşi ve iki çocuğuyla seyahat ettiği anlaşıldı.

İki ayrı operasyonda ele geçirilen eroin miktarı 104 kilo 178 gram oldu. Sürücüler tutuklandı.

"NARKOKİM"lerin başarısı

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 Günlük Eylem Planı'nda "Uyuşturucuyla daha etkin mücadele" hedefi konulmuştu. Bu hedef doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve taşra birimlerinde Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri (KİM) bünyesinde 24 saat görev esasına göre NARKOKİM'ler oluşturulmuştu. Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonlar, NARKOKİM'lerin başarılarına eklenmiş oldu.

Kaynak: AA