24.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:52

Türkiye'nin komşusu İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artınca geçici olarak kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim.



Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını, komşu ülke İran'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü. Dünya genelinde 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı yükselince, Kapıköy Sınır Kapısı dün saat 17.00'de geçici olarak kapatıldı. Her gün yüzlerce insan ve aracın kuyruk oluşturduğu sınır kapısında bugün sessizlik hakim. Sınır kapısında Van'dan İran'a geçiş yapmak isteyen bazı İran vatandaşları ile görevlilerden başka kimsenin olmadığı görülüyor. - VAN

Kaynak: İHA