Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor
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Kapıköy, İran, Van, 3. Sayfa

Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu girişi çıkışları bu gece saat 24.00 itibariyle geçici olarak durduruluyor.

24.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:46
Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu girişi çıkışları bu gece saat 24.00 itibariyle geçici olarak durduruluyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti'nde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine Kapıköy Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelindi ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durdurulacak" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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