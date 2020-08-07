Kapıköy Güvenlik Komisyonu ağustos ayı toplantısı yapıldı Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman başkanlığında ağustos ayı Kapıköy Güvenlik Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman başkanlığında ağustos ayı Kapıköy Güvenlik Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nda düzenlenen toplantı, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması, görev ve hizmetlerin yürütülmesi hakkında yönetmeliğe göre gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdür Vekili Ahmet Murat Uz, Kapıköy Gümrük Müdür Vekili Mehmet Duran, Kapıköy Emniyet Şube Müdür Vekili Mert Kızıleniş, Kapıköy Gümrük ve Turizm İşletmeleri Şube Müdürü Türkmen Baydar katıldı.

Kaynak: AA