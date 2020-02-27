Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)
İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYORVan'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor.
27.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:45
İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR
Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kapıya gelen İranlılar, yapılan pasaport kontrolunun ardından ülkelerine geçiyor.
Kaynak: DHA