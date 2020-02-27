Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)

27.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:45

İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kapıya gelen İranlılar, yapılan pasaport kontrolunun ardından ülkelerine geçiyor.

Kaynak: DHA