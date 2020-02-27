Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)
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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)

İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYORVan'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor.

27.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:45
Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)

İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

'ın ilçesinde bulunan Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kapıya gelen İranlılar, yapılan pasaport kontrolunun ardından ülkelerine geçiyor. 

 


Kaynak: DHA

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