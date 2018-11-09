Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Giriyor

Van'da, komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın aralık ayı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Başkanı Necdet ve yönetim kurulu üyeleri, sınır kapısında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Takva, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapıköy Sınır Kapısı'nın sadece kentin değil bölge ve ülkenin doğuya açılacağı en önemli güzergah olduğunu söyledi.

Aralık ayının ikinci haftasında kapıdan yolcu geçişinin başlayacağını belirten Takva, "50 yıldır hayalini kurduğumuz modern ve tam donanımlı gümrük kapısıyla hem İran'a gidecek olanlar hem de İran üzerinden ülkemize geçiş yapacak olanlara hak ettikleri hizmeti sağlayacağız. Ülkemizden İran'a ve diğer ülkelere geçiş yapacak olan yurttaşlarımıza da modern koşullarda hizmet verilecek. Artık günübirlik geçişlerin yapıldığı değil, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olacak." dedi.

Sınır kapısındaki çalışmaların kentin değişimine katkı sağlayacağını da ifade eden Takva, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir saat önce Van şehir merkezinden çıktık ve kısa biz sürede İran sınırına ulaşmış oldu. Dolayısıyla hiçbir şekilde Van şehri olarak İran'la ilişkileri koparma niyetinde değiliz. Uluslararası ilişkilerin ülkelerle uygulamış oldukları ambargo meselesini doğru bulmadığımızı söyledik. Şu anda ambargo düzeyinde bir sorunumuz yok. Olası bir sorun olmasında da biz yine İran'la ilişkilerimizde yolumuza devam edeceğimizi söyleyebiliriz."

Takva ve beraberindekiler daha sonra inşaat çalışması tamamlanan sınır kapısını gezdi.