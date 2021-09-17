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Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

VAN'ın İran'a açılan ve Türkiye tarafında daha önce izin verilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, İran tarafının da kapıyı açmasıyla geçişler başladı.

VAN'ın İran'a açılan ve Türkiye tarafında daha önce izin verilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, İran tarafının da kapıyı açmasıyla geçişler başladı. PCR testleri negatif olan İranlı turistler, ülkeye giriş yaptı.

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs'ta Türkiye tarafından açıldı. İran tarafından koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek kapalı olan kapı, dün itibariyle açılınca sınır kapısında bugün hareketlilik yaşandı. Covid-19 testleri negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren yapılan kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Ülkeye giren İranlı turistler, sınır kapısının karşılıklı açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtip, Van'ı çok sevdiklerini söyledi.


Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

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