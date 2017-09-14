Kapıkaya Mahallesi'nde Yollar Asfaltlandı

Malatya'da, dış mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam eden Battalgazi Belediyesi, Kapıkaya Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, Kapıkaya Mahallesi'nin yollarını sıcak asfaltla kapladı.



Kapıkaya Mahalle Muhtarı Mustafa Özel yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi:



"Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Artık toz, toprak ve çamurdan vatandaşımız kurtuldu. Bundan daha iyi bir hizmet de olmaz artık. Önceki yolumuz bozuktu. Çamurdan geçilmiyordu. 40 hanemizin yolu yapılıyor. Yolun her iki tarafında bulunan mahallemizin yolları, mezranın yolu yapılacak. Mezarlığımız içinde söz aldık onu da tel ile etrafını çevirecekler. Kısa zamanda yapılacağına dair onun içinde söz aldık."