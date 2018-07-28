Kapıkaya Festivali'nde İlginç Evlilik Teklifi

Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayan genç kız yere indiğinde erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Bafra'da 2'ncisi düzenlenen Kapıkaya Uluslararası Doğa Festivali'nin 4. gününde yamaç paraşütü tepesinden yamaç paraşütü ile tandem uçuşu yapan Hatice Ayaz iniş alanında büyük sürprizle karşılaştı. İki yıldır beraber oldukları erkek arkadaşı Oğuz Akkaya, kız arkadaşı Hatice Ayaz'ın yamaç paraşütü tandem uçuşu yapacağını öğrenmesi üzerine arkadaşlarıyla birlikte iniş alanına geldi. İniş alanına inen Hatice Ayaz "Hatice seni seviyorum" yazısıyla karşılaştı. Ayaz yere indiğinde erkek arkadaşı Oğuz Akkaya ona çiçek vererek evlilik teklifi yaptı.

Akkaya, "Hep bu anı bekledim. Benim mutluluğum her şey senin sayende. Seni hayatımın sonuna kadar bırakmak istemiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi.

Şaşkına dönen Hatice Ayaz ise teklifi kabul ederek erkek arkadaşına sarıldı. Hatice Ayaz, "Çok heyecanlıyım. Yukarıda zaten adrenalin vardı. Çok büyük sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN