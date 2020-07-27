Kapıdan giremediği iş yerine bacadan girdi...O anlar kamerada Kapıdan giremediği iş yerine bacadan girdi.

Kapıdan giremediği iş yerine bacadan girdi...O anlar kamerada

-9 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ve Erenleri ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden gece geç saatlerde televizyon, tablet ve para çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşyerine kapıdan giremeyen azılı hırsızın adeta bacadan girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ise şok etti.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ve Erenler ilçelerinde bulunan 9 ayrı iş yerinden gece geç saatlerde televizyon, tablet ve para çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit üzerine gerçekleştirile operasyonda şüpheli M.K. (38), Erenler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan M.K., Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanana işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin iş yerlerinden yaptığı hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir iş yerine kapıdan giremeyen hırsızın adeta bacadan girmesi ise şaşkınlık oluşturdu.

Kaynak: İHA