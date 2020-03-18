Kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi öldü
Antalya'da kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi, yaşamını yitirdi.
18.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:18
Antalya'da kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi, yaşamını yitirdi.
Manavgat ilçesi Sağırın Mahallesi'nde besihanesi bulunan Ünzile Güzel (35), plakası öğrenilemeyen traktörüyle iş yerinden çıkarken yaptığı manevra sırasında, kapıdaki demirin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Hayatını kaybeden Güzel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.
Kaynak: AA