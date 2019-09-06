"Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali" başladı

06.09.2019 12:44

"Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali" Bandırma'da başladı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda 19 farklı şehirden gelen 120 bisikletçinin katılımıyla başlayan festivalin açılışında konuşan Bandırma Bisiklet Grubu Başkanı Olcay Türker, kendilerine destek veren sponsorlara teşekkür ederek, festivalin üç gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Bisiklet kültürünün oluşması ve bisiklet yollarının artması için faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Türker, "Ülkemizin 19 farklı şehrinden yaklaşık 120 bisiklet severin katıldığı 2 gece 3 günden oluşan bu festivalimizde, her sene olduğu gibi Kapıdağ'ın ve bölgemizin 3 gün boyunca keşfini gerçekleştireceğiz. Kyzikos Antik Kentinde, Kirazlı Manastırı'nda ve Son Kuruş Anıtı'nda yapacağımız anlatımlarla tarihini, konaklama yapacağımız noktalarda denizini ve şelalesini, sürüş yapacağımız bölgelerde ise muhteşem doğasını ve kültürünü tanıyacağız, öğreneceğiz."

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da ilçelerinde gerçekleşecek festivalin kültürel anlamda bir katkı olduğunu ve kendilerinin de bu tarz programlara destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA