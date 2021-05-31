Kapıdağ mor soğanında zarar yok
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Kapıdağ mor soğanında zarar yok

Kapıdağ mor soğanında zarar yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde Erdek ve yöresinde yaşanan şiddetli fırtına ve yoğun yağmur yağışının, mor soğan üretim alanlarında ciddi bir hasar yapmadığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Erdek ve yöresinde yaşanan şiddetli fırtına ve yoğun yağmur yağışının, mor soğan üretim alanlarında ciddi bir hasar yapmadığı belirlendi.

Elverişsiz hava koşullarının, başta Ballıpınar olmak üzere Ormanlı ve Turanlar'da ki mor soğan ekim alanlarında su gölcükleri okuşturduğunu, ancak ekonomik anlamda ciddi bir zarar verecek boyutta olmadığı öğrenildi. Bu alanların, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince kontrol edildi.

Kapıdağ'da ki kiraz hasadının 10-15 gün sonra tamamen bitmesinin ardından mor soğan (balık soğanı) hasadının da başlaması bekleniyor.

Yine zeytin ağaçlarının da kısa bir süre sonra tane tutmaya başlayacağı belirtilirken, yetkililer, "Şu anda zeytin üretimi konusunda ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Mevsimsel koşullar da zeytin ürününe elverişli gidiyor" dediler. - BALIKESİR

Kapıdağ mor soğanında zarar yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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