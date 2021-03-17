Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı
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Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı

17.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:50
Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı

Balıkesir'in Kapıdağ Yarımadası'na yer alan Doğanlar, Turan, Ormanlı, Ballıpınar ve Çayağzı kırsal mahallelerinde mor soğan dikimi başladı.

Balıkesir'in Kapıdağ Yarımadası'na yer alan Doğanlar, Turan, Ormanlı, Ballıpınar ve Çayağzı kırsal mahallelerinde mor soğan dikimi başladı.

Erdek Ticaret Odasının girişimiyle geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaret belgesi almayı hak eden mor soğanın dikim çalışmalarının devam ettiği Ballıpınar Mahallesi'nin muhtarı Necmi Sezer, bu yıl 300 dönüm alana dikim yapılacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl ortalama bin 200 ton hasat elde ettikleri mor soğanın dikimi için bu yıl 300 dönüm arazi hazırladıklarını, mevsim şartlarının uygun gitmesi halinde hasatta beklentilerinin bin 500 tona yükselebileceğini anlatan Sezer, mor soğanda pazar payının arttığını, bu yıl ürün kalitesinin bir önceki yıla nazaran kalibrasyon ve dizi olarak üst noktaya çıkacağını kaydetti. - BALIKESİR

Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı
Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı
Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı
Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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