Kapıdağ'da çöp yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte başlayan arazi yangını zeytinliklere de zarar verdi.

Toma Deresi mevkiinde belediye tarafından kullanılan eski çöplükte başlayan yangın kısa sürede yan tarafında bulunan zeytinlik araziye sıçradı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahale ettiği yangına Çanakkale'den gelen helikopterler de destek verdi. Yangından ne kadar alanın etkilendiği henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA