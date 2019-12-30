Kapıdağ'a yılın ilk karı yağdı

30.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:30

Kapıdağ Yarımadası'na yılın ilk karı düştü. Erdek'te pazar günü gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.



Yüksek kesimlere yağan karla birlikte Erdek'te soğuk hava etkisini artırırken, Kapıdağ Yarımadası'na mevsimin ilk karı yağdı. Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda ulaşım devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk havanın bölgede devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA