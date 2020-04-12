Kapıda ekmek satışı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı, vatandaşların ekmeğe olan talebini artırdı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı, vatandaşların ekmeğe olan talebini artırdı. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul'daki ekmek fırınları üretime ara vermeden devam ediyor. Çekmeköy'de de, ekmekler, fırıncılar tarafından araçlara yüklendikten sonra sokak sokak dolaşılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: AA