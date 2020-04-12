Kapıda ekmek satışı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı, vatandaşların ekmeğe olan talebini artırdı.
12.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:52
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı, vatandaşların ekmeğe olan talebini artırdı. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul'daki ekmek fırınları üretime ara vermeden devam ediyor. Çekmeköy'de de, ekmekler, fırıncılar tarafından araçlara yüklendikten sonra sokak sokak dolaşılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.
Kaynak: AA